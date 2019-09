Witte bestelbus is mogelijk gebruikt als vluchtauto na moord advocaat Wiersum

Uit verklaringen en op bekeken videobeelden is te zien dat direct na het neerschieten, op woensdag 18 september 2019, van Wiersum een witte bestelauto, lijkend op een Fiat Doblo, wegrijdt vanuit de omgeving van Imstenrade. Op de Van Boshuishuizenstraat in Buitenveldert is de bewuste auto op beelden te zien. De rechercheurs houden er ernstig rekening mee dat er op dat moment twee personen in zitten.

Normaal gesproken wordt een vluchtauto na een dusdanig ernstig feit ergens in brand gestoken om sporen te wissen. In de periode na dit ernstige misdrijf is er nergens een soortgelijke auto brandend of verbrand aangetroffen.

Het rechercheteam dat sinds het doodschieten van Derk Wiersum onophoudelijk met het onderzoek bezig is, is op zoek naar meer informatie over de gebruikte vluchtauto en de twee inzittenden.