Slimme politiecamera 'ziet' of je belt of appt

Vanaf dinsdag 1 oktober gebruikt de politie zogeheten 'slimme camera´s' om afleiding in het verkeer tegen te gaan. 'Automobilisten die bellen of appen achter het stuur kunnen hiermee bekeurd worden op kenteken. De bedoeling is om de verkeersveiligheid te vergroten', zo laat de politie maandagmiddag weten.

Slimme camera

Door kunstmatige intelligentie heeft de camera geleerd te herkennen als een bestuurder tijdens het rijden een mobiel elektronisch apparaat in de hand houdt. Dat kan een telefoon zijn, maar ook bijvoorbeeld een tablet of een navigatiesysteem. De camera maakt een foto van de overtreder en het kenteken van het voertuig. Een politieagent beoordeelt of de camera een juiste constatering heeft gedaan.

CJIB

Als dit het geval is, gaat er een melding naar het Centraal Justitieel Incasso Bureau en krijgt de kentekenhouder de bekeuring van 240,- euro automatisch thuis. Heeft deze persoon niet zelf gereden, maar heeft iemand anders de overtreding gemaakt, dan moet hij of zij aangeven wie er achter het stuur heeft gezeten. De camera´s worden in eerste instantie gebruikt door politiemedewerkers van de Landelijke Eenheid en de Eenheid Midden-Nederland.

Afleiding belangrijke oorzaak voor ongelukken

´De aandacht bij het verkeer houden is belangrijk. Afleiding kan namelijk levensgevaarlijke gevolgen hebben. Er vallen nog teveel doden en gewonden in het verkeer in het algemeen en door afleiding in het bijzonder´, zegt projectleider Infra Egbert-Jan van Hasselt. ´De aanpak van afleiding is daarom een topprioriteit. Om handhaving op grote schaal te kunnen realiseren, zoeken we steeds naar innovatieve manieren om dat te kunnen doen. De slimme camera´s zijn daar een voorbeeld van. Daarnaast is er ´gewone´ handhaving en gebruiken we onder meer bussen en spotters op viaducten om afleiding tegen te gaan.´

MONO-campagne

De overheid probeert via de MONO-campagne bestuurders te wijzen op het gevaar van afleiding in het verkeer. In 2018 werden ruim 80.000 boetes opgelegd voor handheld bellen; in 2017 lag dit aantal op 74.561.