Boze boeren massaal richting Den Haag

Duizenden boze boeren zullen morgen naar Den Haag vertrekken om te demonstreren tegen onder andere het stikstofbesluit en het advies om de veestapel in Nederland in te krimpen.

Varkenshouder en fruitteler Mark van den Oever is een van hen en tevens de oprichter van de Farmers Defense Force. Van den Oever startte op Facebook een actiepagina waar hij steun vroeg aan zijn boeren collega's. Voor hij het wist explodeerde het aantal lotgenoten. '' Wij boeren komen in actie voor ons werk, voor onze passie. De afgelopen jaren hebben politici, media en activisten een negatief beeld over boeren geschetst. Wij zijn geen dierenmishandelaars en milieuvervuilers; we hebben hart voor ons bedrijf. De onbetrouwbaarheid van de overheid en instanties is voor ons aanleiding om een tegengeluid te geven. De problemen van Nederland horen niet op ons bordje thuis.''

De organisatie verwacht morgen zo'n 15.000 boeren uit heel Nederland. Zo'n 2000 boeren komen met de trekker, dat wat voor de ochtendspits nog voor flink wat problemen kan gaan zorgen. De gemeente Den Haag heeft inmiddels laten weten dat er slechts 75 trekkers de binnenstad binnen mogen rijden. De overige landbouwvoertuigen worden buiten de stad en het strand bij Scheveningen opgevangen.

Als het aan de organisatie ligt wordt het een publieksvriendelijke actie. "Als de politie en de gemeente Den Haag zich een beetje coöperatief opstellen tenminste.''