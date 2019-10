PvdA dreigt tegen Belastingplan kabinet te stemmen

Dat zegt partijleider Lodewijk Asscher woensdag in de Volkskrant. Ook zegt hij dat hij woensdag een ultieme poging gaat doen om de plannen van het kabinet bij te sturen. Volgens Asscher heeft het kabinet hiervoor voldoende financiële middelen. In de krant zegt hij: 'Dit is het kabinet met het meeste geld sinds de jaren 70. Als je in een periode met zo'n welvaart niet de keuze maakt om armoede en dakloosheid te bestrijden, dan gaat het zeker niet lukken als het straks economisch tegenzit.'

Het is maar de vraag of het kabinet gevoelig is voor het dreigement van de PvdA. Om het Belastingplan door te laten gaan, heeft het kabinet in de Eerste Kamer zeker de steun van de oppositie nodig om aan de gewenste meerderheid te komen. Waarschijnlijk zal dat geen probleem zijn, omdat GroenLinksleider Jesse Klaver al heeft gezegd dat hij niet van plan is tegen Belastingplan te stemmen. Met de steun van GroenLinks heeft het kabinet de gewenste meerderheid binnen.