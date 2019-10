Meer tijd en geld voor patiënten: regionale ziekenhuizen stoppen samen met keurmerken

De keurmerken zeggen steeds minder over de kwaliteit van zorg, terwijl ze wel tijd en vaak geld kosten om ze aan te vragen. Die kunnen de artsen en verpleegkundigen beter aan directe zorg voor patiënten besteden. De kwaliteit van zorg blijft natuurlijk even belangrijk en wordt regelmatig getoetst.

De ziekenhuizen die samen stoppen, zijn: Diakonessenhuis Utrecht Zeist Doorn, St Jansdal uit Harderwijk, Meander Medisch Centrum uit Amersfoort, Rivierenland uit Tiel, Tergooi uit Hilversum en Blaricum en het UMC Utrecht.

Samen stoppen is duidelijk voor patiënten. Het is dan niet zo dat de kwaliteit van zorg bij het ene ziekenhuis beter lijkt dan bij een ander, omdat de een wel een keurmerk heeft en de ander er mee gestopt is. De zes ziekenhuizen hopen dat ze met deze actie hun collega-ziekenhuizen stimuleren om hetzelfde te doen.

Welke keurmerken

De ziekenhuizen stoppen met Patiëntenwijzer bloed- en lymfklierkanker, Patiëntenwijzer darmkanker, Patiëntenwijzer prostaatkanker, Pluim voor vruchtbaarheidszorg, Roze lintje borstkanker, Smileys voor dagbehandeling kinderen, de kinderafdeling en de kraamafdeling, Spataderkeurmerk, Stoma Zorgwijzer, Vaatkeurmerk, Borstvoedingscertificaat, Kwaliteitszegel Dermatologie, Seniorvriendelijk Ziekenhuis, Sterkliniek voor snurken en slaapapneu en Neokeurmerk. Tergooi stopt nu eerst met het roze lintje borstkanker, de patiëntenwijzer bloed en lymfeklierkanker, de smileys voor de kinderafdeling en de pluim voor vruchtbaarheidszorg.

Meer tijd en geld voor zorg

Het kost de ziekenhuizen ieder jaar veel tijd om de gevraagde informatie te verzamelen en aan te leveren aan de patiëntenverenigingen. Ook vragen de keurmerken vaak een financiële bijdrage, die voor ieder ziekenhuis kan oplopen tot € 500.000,- per jaar. Daarom adviseert de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen haar leden om eind 2019 het aantal keurmerken binnen de medisch-specialistische zorg met 50% te verminderen en er uiteindelijk helemaal mee te stoppen. De ziekenhuizen willen zo de administratielast voor artsen en verpleegkundigen verminderen. Dat komt hun patiënten én hun werkplezier ten goede. De zes ziekenhuizen willen dit zo snel mogelijk bereiken en stoppen daarom per 1 oktober al met alle keurmerken.

Kwaliteit blijft even belangrijk

Kwaliteit meten, publiceren en gebruiken om te verbeteren blijft voor de zes ziekenhuizen die nu stoppen met de keurmerken belangrijk. Regelmatig worden zij getoetst door instanties als het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) of JCI (Joint Commission International). Patiënten kunnen aan die certificaten zien of de kwaliteit van het ziekenhuis goed is. Ook kunnen ze ziekenhuizen met elkaar vergelijken op bijvoorbeeld www.ziekenhuischeck.nl en www.dica.nl.

Meer dan 100 keurmerken

Er bestaan meer dan 100 verschillende keurmerken, lintjes en pluimen in de medisch specialistische zorg. Patiëntverenigingen geven ze uit om aan hun leden te laten zien bij welke ziekenhuizen de specifieke zorg op orde is. In het begin stimuleerde dit ziekenhuizen om de kwaliteit van hun zorg en informatie te verbeteren. Inmiddels hebben bijna alle ziekenhuizen dezelfde keurmerken en voegt het dus weinig meer toe.