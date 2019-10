Asbest vrijgekomen bij grote brand in Lisse

Bij een brand in een loods in Lisse is asbest vrijgekomen.

De asbestdeltjes zijn neergekomen in Lisse en Sassenheim. Hiervoor is woensdagochtend een NL-alert verstuurd naar omwonenden. De brand in de vrijstaande loods brak dinsdagavond rond 21.00 uur uit. De vlammen kwamen metershoog uit het gebouw. De rookwolken trokken richting Sassenheim. De brandweer had het vuur rond 05.00 uur onder controle, zo meldt nu.nl

De brandweer hield de aangrenzende panden nat om te voorkomen dat de brand zou overslaan. Volgens een woordvoerder van de brandweer zijn er geen slachtoffers gevallen. In de loods lagen droogbloemen en was een recyclingsbedrijf voor printers en kopieermachines.

De gemeent beklemtoont dat het risico dat er asbestdeeltjes in woonhuizen terechtgekomen zijn klein is, zo meldt nu.nl. Een gespecialiseerd bedrijf gaat de asbest in Lisse en Sassenheim opruimen. Dat kan enkele dagen duren.