Boa constrictor gedumpt in Amsterdamse afvalcontainer

Bij een afvalverwerkingsbedrijf in Amsterdam is in een ondergrondse afvalcontainer een boa constrictor aangetroffen. 'De slang was zwaargewond en verkeerde in broze gezondheid', zo meldt de politie woensdag.

Uit lijden verlost

'Uit het oogpunt van dierenwelzijn zal hij uit zijn lijden worden verlost. Het dier is zeer waarschijnlijk gedumpt', aldus de politie.

Onderzoek gestart

Het mishandelen of verwaarlozen van dieren is strafbaar. De politie doet dan ook onderzoek en is op zoek naar getuigen die mogelijk weten waar de slang vandaan komt, wie de eigenaar is of wie de boa constrictor in de afvalcontainer heeft gedaan.