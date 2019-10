''Nederlanders willen wel naakt''

Betekent dit dat Nederland verpreutst? Volgens de branceorganisatie niet. ''Met badkledingdagen boren de wellnessresorts een grote nieuwe doelgroep aan van mensen die wél willen ontspannen, maar schroom voelen om dat bloot te doen. Uiteindelijk switchen veel badkledingdragers naar bloot saunabezoek.''

Bloot zorgt voor positiviteit over eigen lichaam

De meeste badkledingdagen-bezoekers gaat het erom dat anderen hen niet zonder kleren zien, al vinden sommige vrouwen het acceptabel als dit met vrouwen onderling is. BlootGewoon! - belangenorganisatie voor naaktrecreanten - merkt dat mensen die vaker bloot recreëren zich juist positiever gaan voelen over hun eigen lichaam. Vooral het zien van andere blote mensen versterkt dat positieve zelfbeeld. Want ‘het perfecte lijf’ dat vaak getoond wordt in de (sociale) media kom je in het echt maar weinig tegen. Bijna iedereen heeft wel iets waar hij zich onzeker over voelt.

Voor wie naakt een te grote stap is

Uit een groot onderzoek onder 1.300 Nederlandse saunabezoekers blijkt dat slechts 17 procent van hen zo’n badkledingdag in de sauna bezoekt. Ongeveer de helft hiervan gaat ook weleens bloot de sauna in, de andere helft gaat uitsluitend naar de sauna met badkleding. Uit het onderzoek blijkt dat de bezoekers van badkledingdagen veelal relatief jonge mensen en mensen voor wie een saunabezoek vrij nieuw is; het zijn bezoekers voor wie naakt naar de sauna een te grote stap is. Bijna de helft van de wellnessresorts in Nederland speelt op de zwemkledingwens in.

Hoe ouder, hoe bloter

Vooral jongere bezoekers houden liever wat om het lijf. Van de tieners gaat meer dan de helft alleen maar naar badkledingdagen. Bij twintigers is al minder schaamte. Van hen houdt nog maar 19 procent zwemkleding aan. De stap naar bloot gaan wordt een stuk kleiner naarmate mensen ouder worden. Van de dertigers gaat al 90 procent naar blootdagen, en vanaf veertig jaar is dat zelfs 95 procent.

Toch de badkleding uit

Opvallend is dat veel bezoekers van badkledingdagen na enkele keren toch interesse krijgen in een bezoek in adams- of evakostuum. Bloot in de sauna, jacuzzi of het zwembad geeft een gevoel van vrijheid een (zelf)respect. Ook heeft het fysiek een aantal voordelen en is het een stuk hygiënischer. Zo transpireer je beter zonder badkleding, koel je beter af en kan zweet direct wegvloeien.

Nederland niet preutser

De badkledingdagen betekenen niet dat Nederlanders preutser worden. Badkledingdagen verlagen juist de drempel om het ontspannen in een wellnesscomplex eens uit te proberen. Na enkele bezoeken wordt de stap naar een bezoek op een reguliere ‘blote’ dag kleiner. Bovendien stellen niet alle sauna’s op zo’n dag zwemkleding verplicht, maar voldoen ze aan de vraag met een badkleding-mag-dag. Op dit soort dagen mag je dus een bikini of zwembroek dragen, maar is dat niet verplicht. Iedereen blij!