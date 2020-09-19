Nu al meer zon in 2025 dan gebruikelijk in een heel jaar

De zon heeft dit jaar gemiddeld over het land al meer geschenen dan normaal in een heel jaar. De zonurenteller staat inmiddels op 1817 uur. Normaal schijnt de zon van 1 januari tot en met 31 december, gemeten over de klimaatperiode 1995-2024, gemiddeld over het land 1816 uur. Dit meldt Weeronline vrijdag.

Als de zon de rest van het jaar een gebruikelijk aantal uur schijnt, dan komt 2025 uit op ruim 2100 uur. Dat zou goed zijn voor een tweede plaats van meest zonnige jaren sinds begin vorige eeuw. Recordhouder is het jaar 2022 met maar liefst 2233 zonuren. In 2003 scheen de zon 2100 uur en in de jaren 2018 en 2020 scheen de zon ook meer dan 2000 uur per jaar gemiddeld over het land.

Nagenoeg alle maanden zonovergoten

Alleen de eerste maand van het jaar verliep somber en in deze maand waren lange perioden met nagenoeg geen zonneschijn. Zo scheen de zon van 1 tot en met 5 januari niet en ook in de periode 15 tot en met 24 januari was het vaak grijs en somber.

De overige maanden waren allemaal zonnig. Februari was al iets te zonnig, maar maart was zelfs recordzonnig en april is als de op drie na zonnigste aprilmaand de boeken ingegaan. Ook mei en juni kwamen in de top-10 uit van zonnigste maanden. De zomermaanden juli en augustus waren eveneens zonnig en de verwachting is dat ook september een zonnige maand wordt.