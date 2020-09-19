Experiment met Smart Police Station in Utrecht stopt 1 oktober

Het Smart Police Station (SPS) bij het Bollendak bij Utrecht Centraal begon ruim een jaar geleden als experiment. 'Het einde van de proef is nabij, het SPS sluit op woensdag 1 oktober de deuren. Inmiddels kan de balans worden opgemaakt', zo meldt de politie.

'Nieuwe vormen van dienstverlening testen'

Het doel van de proef was om nieuwe vormen van dienstverlening te testen. Dat is gelukt, al kon niet elke bezoeker direct geholpen worden op de onbemande politielocatie. ‘We hebben uitgeprobeerd wat wel en wat niet werkt’, vertelt Maarten de Laat, programmamanager Dienstverlening bij de politie. ‘De nieuwe inzichten nemen we mee naar volgende experimenten.’

Digitaal in contact komen met de politie

In het Smart Police Station, aan het Stationsplein in Utrecht, kan iedereen zonder afspraak digitaal in contact komen met de politie. Er zijn geen politiecollega’s aanwezig. Hosts en beveiligers fungeren als het gezicht van de locatie.

Videobellen met de politie

Veel bezoekers konden in het Smart Police Station direct worden geholpen. Diverse passanten deden succesvol aangifte op de politielocatie, en er is veelvuldig gebruik gemaakt van het videobellen met de politie.

Niet kunnen voorzien in alle scenario’s

Bezoekers kwamen voornamelijk langs om iets te melden of om aangifte te doen. Dat ging vaak goed, maar de huidige digitale politiediensten voorzien niet in alle scenario’s. Zo moesten bezoekers alsnog naar een regulier politiebureau als zij melding wilden maken van een verloren (buitenlands) paspoort of als zij niet konden inloggen met hun DigiD.

Feedback van bezoekers

Naast het identificeren bij aangifte kwam nog een aantal andere verbeterpunten naar voren. Maarten: ‘We zijn gestart met het aanbieden van bestaande digitale dienstverlening op tablets via politie.nl. Bezoekers gaven onder andere als feedback dat het gebruikersgemak hiervan beter kan. En de beschikbaarstelling van services in meerdere talen blijkt een veelgehoorde wens.’

'Op andere locaties in Nederland pilots starten'

'Momenteel worden de voorbereidingen getroffen om op andere locaties in Nederland pilots te starten. Hierdoor kunnen we verschillende varianten testen. Uiteraard worden de waardevolle lessen uit de SPS pilot hierin meegenomen', aldus de politie.