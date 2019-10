Provincie: chroom-6 geen gevaar voor werknemers

De medewerkers van Stadler zijn donderdag door onderzoeksbureau SGS in opdracht van Stadler en de provincie geïnformeerd.

Eerder dit jaar werd vastgesteld dat chroom-6 aanwezig is in de conservering van de SIG-tramstellen. Het nadere onderzoek laat zien dat chroom-6 ook in de conservering van andere onderdelen aanwezig is. Het draaistel, tractiemotor, as van de automatische koppeling, deurbladen, onderdelen van de pantograaf en het dak.

Provincie: GEEN RISICO

De provincie is eigenaar van de tramstellen, de medewerkers die de tramstellen onderhouden zijn in dienst van het onderhoudsbedrijf Stadler. In augustus werd vastgesteld dat er in de oude conserveringslagen van de SIG-tramstellen chroom-6 en andere zware metalen aanwezig zijn. Na deze vaststelling is door de provincie en het onderhoudsbedrijf opdracht gegeven voor het extra onderzoek. Het onderzoek laat zien op welke onderdelen van de tramstellen chroom-6 in de conservering verwerkt is. Ook is er indicatief onderzoek gedaan bij de uitvoering van normale onderhoudsactiviteiten. Hierbij is geen detectie van chroom-6 of andere zware metalen in de lucht waargenomen.