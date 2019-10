PostNL bezorgde in 2018 ongeveer 95% van de brieven op tijd

Eisen aan bezorging PostNL

PostNL is als enige postvervoerder in Nederland verplicht om een basispakket van postdiensten aan te bieden. De wet stelt bepaalde eisen waaraan PostNL moet voldoen. Die eisen gaan over de kwaliteit van bezorgen en over de beschikbaarheid van dienstverlening. PostNL moet brievenbuspost van dinsdag tot en met zaterdag bezorgen en de post moet op de eerstvolgende bezorgdag aankomen. Rouwpost en medische post worden ook op maandag bezorgd. Met een steekproef wordt gecontroleerd of genoeg post op tijd is bezorgd.

Postvestigingen

Alle diensten van PostNL moesten in 2018 voor 95% van de inwoners van Nederland binnen een straal van vijf kilometer beschikbaar zijn, en voor 99,5% van de Nederlanders is dit inderdaad het geval. Buiten woonkernen met meer dan 5.000 inwoners heeft 98,2% van de mensen het volledige assortiment binnen vijf kilometer beschikbaar, en dit moet minimaal 85% zijn. Het volledige assortiment aan postdiensten bestaat uit de verkoop en afdruk van postzegels, inname van brieven en blindenpost en inname en uitgifte van aangetekende post, binnenlandse en buitenlandse pakketten en van poststukken waarop de waarde is aangegeven.