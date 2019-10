Forse stijging vergoedingsverzoeken bij CBR

Volgens De Telegraaf is deze vergoeding bedoeld voor de kosten die gemaakt zijn bij de gemeente voor een spoedaanvraag van een rijbewijs. Het CBR heeft begin dit jaar al 1856 verzoeken gehad. In juli waren dit er 883. Er is inmiddels ruim 71.000 euro aan vergoedingen betaald door het CBR.

De vertraging bij het CBR loopt bij het keuren van ouderen en andere die een medische keuring nodig hebben voor het verlengen van hun rijbewijs. Dit door een tekort aan keuringsartsen. De vertraging duurt gemiddeld negen weken, maar kan oplopen tot twintig weken.