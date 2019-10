Aan schotwond overleden man Buitensingel is 34-jarige Amsterdammer

De man, die dinsdagmiddag rond 17.20 uur met een schotwond in een auto op de parkeerplaats bij tuinpark Nieuw Vredelust aan de Buitensingel in Amsterdam-Duivendrecht zwaargewond werd aangetroffen en die ondanks reanimatie is overleden, betreft een 34-jarige Amsterdammer. Dit meldt de politie vrijdagmiddag.

Onderzoek

'Belangrijkste vraag voor het onderzoek is of er mogelijk sprake zou kunnen zijn van een misdrijf. Om die vraag te beantwoorden, is het voor de recherche van groot belang om te spreken met getuigen die mogelijk iets gezien of gehoord hebben bij de Buitensingel in Amsterdam-Duivendrecht dinsdagmiddag tussen circa 16.30 uur tot even voor 17.30 uur', aldus de politie.

Bestuurder taxi

Heeft u personen, voertuigen of iets anders waargenomen of gehoord dat mogelijk van belang kan zijn voor het onderzoeksteam? Het onderzoeksteam is daarnaast specifiek op zoek naar de bestuurder die reed in een taxi en rond het genoemde tijdstip is gezien op de Buitensingel. Deze bestuurder wordt ook dringend verzocht contact op te nemen met de politie.