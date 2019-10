Burgemeester Pauline Krikke biedt haar ontslag aan

Krikke doet dit naar aanleiding van een harde conclusie door de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de vreugde vuren tijdens oud en nieuw op de stranden van Scheveningen.

In een filmpje op de website van de gemeente Den Haag laat Krikke weten: 'Het debat over mijn toekomst, zit het debat over de toekomst van Den Haag in de weg. Ik kan dan ook niet anders dan hetzelfde doen als wat ik van mijn wethouders heb gevraagd, namelijk om de voortgang van het denken en doen in Den Haag niet in de weg te zitten.'

Met het laatste doelt zijn op de wethouders De Mos en Guernaoui die teruggetreden zijn omdat zij verdacht worden van corruptie.