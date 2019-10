Drie aanhoudingen na inrijden op wijkcentrum

De politie stelde uitgebreid onderzoek in op de plaats van de aanrijding. Een wijkcentrum bleek schade te hebben opgelopen, onder meer is een muur ontzet, en ook een lantaarnpaal was omver gereden. Er is sporenonderzoek verricht en onder meer in de omgeving gezocht met een speurhond. De persoon die werd aangereden en vermoedelijk gewond raakte is niet meer aangetroffen. Diverse aangetroffen auto-onderdelen zijn voor het onderzoek veiliggesteld. De achtergelaten auto op de Topaasstraat en een aantal aangetroffen goederen zijn eveneens voor verder onderzoek in beslag genomen. Van enkele getuigen is een verklaring opgenomen. De drie verdachten, inwoners van Nijmegen van 24 (2) en 25 jaar, zijn overgebracht naar het politiebureau en ingesloten. Zij worden verhoord.