Ondernemers vaak doelwit van helers

Regelmatig zijn ondernemers het doelwit van helers, bijvoorbeeld doordat zij gestolen producten aangeboden krijgen. Ook worden zij slachtoffer van bedrijfsinbraken of overvallen waarbij eigendommen worden buitgemaakt. In 80% van de gevallen wordt buit geheeld. Gelukkig kunnen ondernemers veel doen om te voorkomen dat zijzelf of hun klanten doelwit worden van helende criminelen.

Bij de start van de Week van de Veiligheid roept minister Dekker voor Rechtsbescherming ondernemers op via de Stop Heling app te checken of zij geen gestolen goederen opkopen. Ook vraagt hij vanuit verantwoord ondernemerschap ondernemers hun klanten te wijzen op het registreren van aangeschafte producten in de Stop Heling app.

Ondernemers krijgen te maken met misdrijven die veel impact hebben, zoals bedrijfsinbraken en overvallen. Ook diefstal, fraude en oplichting komen veel voor. In circa 80% van de gevallen wordt de buit verkocht. Zo krijgen ondernemers bewust of onbewust te maken met heling: het kopen, bezitten of verkopen van gestolen goederen. Heling is strafbaar en altijd het gevolg van andere criminele activiteiten.



Door heling kunnen ondernemers flink benadeeld worden. Zij krijgen bijvoorbeeld te maken met oneerlijke concurrentie van malafide verkopers die producten voor een lagere prijs aanbieden. Ook riskeren zij boetes, gevangenisstraf en zelfs het sluiten van hun winkel als blijkt dat zij geheelde spullen hebben aangeschaft of verkopen. Gelukkig kunnen ondernemers veel doen om heling te voorkomen.

Bij de start van de Week van de Veiligheid geeft het ministerie van Justitie en Veiligheid vier tips om heling te voorkomen:

Noteer de serienummers van je waardevolle spullen in de Stop Heling app en mail die naar je zelf. Bewaar de lijst op een veilige plek. Maak van kostbare spullen zonder serienummer een foto en upload de foto op de Stop Heling app. Na diefstal kunnen waardevolle producten zo herkend en teruggevonden worden.

Controleer in de Stop Heling app of op stopheling.nl of aangeboden tweedehands producten als gestolen geregistreerd staan. Staat een product als gestolen geregistreerd, vul dan het meldformulier van de politie in.

Je bent als opkopende ondernemers verplicht een inkoopregister bij te houden.Tegenwoordig gebruiken veel ondernemers het Digitaal Opkopers Register. Het DOR is gekoppeld aan de database van Stop Heling. Zodra een gestolen goed wordt opgekocht, ontstaat er een match met Stop Heling en ontvangt de politie automatisch een melding. In de periode van mei t/m augustus 2019 gebeurde dat 1.833 keer.

Doe na een bedrijfsdiefstal of inbraak altijd aangifte bij de politie. Wanneer je eigendommen registreert in de Stop Heling app kun je snel nagaan welke belangrijke spullen ontvreemd zijn en kun je de politie makkelijk, nauwkeurig en snel informeren. Dit vergroot de kans dat je je spullen terug krijgt. Bovendien help je de politie bij het opsporen van de dief.

Nieuwe Stop Heling app

Verkoop je als ondernemer waardevolle producten? Informeer je klanten dat het verstandig is om hun nieuwe aanschaf in de vernieuwde Stop Heling app te registreren aan de hand van serienummers of uiterlijke kenmerken van producten, bijvoorbeeld voor sieraden. De nieuwe app heeft een verbeterde scanner voor nummerborden, barcodes en serienummers. Dat maakt het eenvoudig producten te registreren of te controleren of ze als gestolen geregistreerd staan. Ook is het gebruik van de app makkelijker gemaakt.

Top 5 gestolen producten in de database van Stop Heling (tweede trimester, 2019)

In de database van Stop Heling staan ruim 1,4 miljoen gestolen producten geregistreerd.

De top 5:

1. Fietsen: 464.038

2. Telefoons: 264.773

3. Laptops en pc’s: 144.383

4. Bromfietsen, snorfietsen en scooters: 85.653

5. Kentekenplaten: 83.873



Voor meer informatie over heling en om jouw kennis over heling te testen, ga je naar www.stopheling.nl.

Over de Week van de Veiligheid

7 tot en met 13 oktober is de Week van de Veiligheid. Met het invallen van de donkere dagen in oktober neemt de kans op criminaliteit toe. Daarom organiseren ondernemers, gemeenten en politie deze week activiteiten om het thema veiligheid extra onder de aandacht te brengen. Dit jaar ligt de focus op het voorkomen van heling. Tijdens de Week van de Veiligheid wordt ook een vernieuwde versie van de Stop Heling app gelanceerd. De Week van de Veiligheid wordt georganiseerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid, Politie, Platform Veilig Ondernemen, MKB-Nederland, Koninklijke Horeca Nederland, Detailhandel Nederland, Transport en Logistiek Nederland, VNO-NCW en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.