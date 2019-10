Longartsen willen totaalverbod op e-sigaret

Tegen het AD zegt Leon van den Toorn, voorzitter van de Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT): 'Wij willen dat er geen enkele e-sigaret Nederland meer in komt. Bij een totaalverbod op elektronische sigaretten hangen we de vlag uit.’

De NVALT hield vorige maand een enquête onder de 1100 leden over de e-sigaret. Er meldden zich drie mensen die na het gebruik van de e-sigaret bij de longarts terechtkwamen. Inmiddels hebben acht mensen zich gemeld. Eén patiënt had zulke heftige klachten dat hij op de intensive care belandde. De gebruikers kregen klachten als het ophoesten van bloed of last van hevige astma. Ook meldden meerdere Nederlanders zich inmiddels bij de longartsenvereniging omdat zij al eerder problemen hadden gekregen.

Van den Toorn zegt in het NOS Radio 1 journaal dat de NVALT zich zorgen maakt over de chronische gevolgen die het gebruik van de e-sigaret kan hebben. Van den Toorn: 'Daarin worden we gesterkt door de conclusies van het grote Europese longartsencongres vorige week. Het eindoordeel was toen: we moeten af van de e-sigaret, en daar konden we ons bij aansluiten.'

Mysterieuze longziekte

In de Verenigde Staten is er al een langere tijd een discussie gaande over het gebruik van de elektronische sigaret. Er zijn inmiddels al honderden Amerikanen die aan een mysterieuze longziekte lijden. Men vermoedt dat die door de e-sigaret wordt veroorzaakt. Zes mensen zijn overleden.