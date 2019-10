Geldboete voor agent die in Breukelen te vaak met wapenstok sloeg

Vechtpartij

In de nacht van 16 oktober 2016 krijgt de politie een melding van een vechtpartij bij de McDonalds in Breukelen. Agenten treffen een onrustige situatie aan waarbij een groep luidruchtige jongeren tussen de auto’s bij de McDrive staat. De politie vraagt tot tweemaal toe of ze het terrein willen verlaten. Na de tweede keer wordt ook aangegeven dat als de groep niet weggaat, geweld wordt gebruikt. De groep blijft staan en roept: “Eerst eten, dan maar geweld.” De agenten krijgen daarop de opdracht hun wapenstok te trekken. De groep is vervolgens door de politie met gebruik van die wapenstok gedwongen om het terrein te verlaten. Hierbij is een aantal personen ook geslagen.

Aanklacht

De officier van justitie vond dat de agenten te snel en te fors geweld hebben gebruikt en eiste daarom tegen één van de agenten een geldboete van 750 euro. Twee anderen hoorden een boete van 500 euro tegen zich eisen. Die laatste twee sprak de rechter echter vrij. Ze hebben dan wel met hun wapenstok geslagen, maar volgens de rechtbank was de hoeveelheid slagen redelijk en gematigd. Bovendien hebben zij, waar dat kon, geen gebruik gemaakt van hun wapenstok, maar geduwd. Bij de 29-jarige agent die wél veroordeeld is tot een geldboete van 250 euro ligt dit anders. Volgens de rechtbank sloeg hij té vaak met zijn wapenstok.

Straf

De rechter komt bij hem tot een lagere straf dan is geëist omdat de mishandeling van maar één persoon is bewezen. De agent wordt vrijgesproken van de mishandeling van een tweede persoon. Ook houdt de rechtbank in het voordeel van de verdachte rekening met het feit dat hij vanuit zijn functie als politieagent verplicht is op te treden bij onrust. Het kan zijn dat hierbij geweld moet worden gebruikt. Verder neemt de rechtbank onder andere mee dat bij het geweld niemand gewond is geraakt. Ook zorgt de open houding van de man ter zitting voor een lagere straf. Hij gaf aan geleerd te hebben van het incident. Toch oordeelt de rechtbank dat er sprake is van een delict dat niet onbestraft kan blijven. Een geldboete van 250 euro is volgens de rechtbank passend.