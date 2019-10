Celstraffen en tbs met dwangverpleging voor dodelijke woningoverval

Een 23-jarige man en een 24-jarige man zijn vandaag door het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen. De 24-jarige man kreeg ook tbs met dwangverpleging opgelegd. De mannen pleegden in 2015 een gewelddadige woningoverval waarbij een dodelijk slachtoffer viel. De rechtbank Zeeland-West-Brabant legde de mannen eerder 15 jaar en 9 jaar gevangenisstraf op.

Woningoverval met fatale afloop

Op 15 september 2015 gingen de 2 mannen ieder met een vuurwapen op pad om een woning in Tilburg te overvallen. De bewoner van de woning zou een grote hoeveelheid wiet, geld en sieraden in huis hebben. In de woning waren op het moment van de overval ook nog 4 andere mannen te gast. De slachtoffers werden bedreigd en gedwongen om geld en sieraden af te geven. De verdachten waren niet tevreden met de buit, de drugs en grote hoeveelheden geld die ze verwachtten werden niet aangetroffen. De 24-jarige verdachte nam de bewoner mee naar de bovenverdieping. Daar is iets voorgevallen waardoor de bewoner dodelijk werd getroffen door een schot uit het vuurwapen van die verdachte.

Aanleiding voor tbs met dwangverpleging

Het hof legt de 24-jarige man een gevangenisstraf van 5 jaar en 6 maanden en tbs met dwangverpleging op. Eerder werd hij door de rechtbank Zeeland-West-Brabant veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9 jaar zonder tbs-maatregel. In hoger beroep hebben verschillende deskundigen bij het Pieter Baan Centrum onderzoek gedaan. Naar aanleiding van de conclusies van de deskundigen vindt het hof vindt tbs met dwangverpleging noodzakelijk. Het recidivegevaar bij de 24-jarige man is hoog. Zo is hij op 17-jarige leeftijd al eens veroordeeld voor doodslag.

Geen tbs, wel lange gevangenisstraf

De 23-jarige man werd door de rechtbank Zeeland-West-Brabant veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf. Het hof legt een gevangenisstraf van 11 jaar en 6 maanden op. De gevangenisstraf is bij deze verdachte hoger dan bij de andere verdachte, omdat hij door het hof ook voor 4 andere feiten, waaronder vuurwapenbezit en een poging doodslag, wordt veroordeeld. Voor het opleggen van tbs is bij deze man geen aanleiding. Hij heeft tijdens het onderzoek volledig meegewerkt en erkende de ernst van zijn handelen, in tegenstelling tot de andere verdachte. De 23-jarige verdachte is tijdens de overval ook niet mee naar de bovenverdieping gegaan waar de bewoner in zijn borst werd geschoten.

Omdat de redelijke termijn voor de behandeling van strafzaken bij beide verdachten is overschreden, krijgen zij allebei een aftrek van 6 maanden op hun gevangenisstraffen, die oorspronkelijk 6 jaar en 12 jaar bedroegen. Daarnaast moeten zij aan de 4 mannen die te gast waren in de woning tijdens de overval in totaal 17.000 euro schadevergoeding betalen.