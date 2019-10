Minister-President laat zich informeren over eerste elektrische sleepboot

Minister-President Mark Rutte heeft zich dinsdagmiddag in de haven van Auckland (Nieuw-Zeeland) laten informeren, over de bouw van de eerste volledig elektrische sleepboot ter wereld. Deze wordt momenteel in samenwerking met de havenautoriteiten en ondermeer Damen Shipyards ontwikkeld, met als doel om een nieuwe standaard voor elektrische sleepboten neer te zetten.

De werf heeft, in samenwerking met diverse partners, het ontwerp voor deze nieuwe sleepboot gereed. In maart 2020 wordt het eerste staal gesneden en de kiel gelegd waarna de sleepboot, naar verwachting, vanaf het vierde kwartaal 2021 in de haven van Auckland gaat varen. De nieuwe volledig elektrische sleepboot is een belangrijke stap voor de verdere ontwikkeling van elektrificatie, innovatie en duurzaamheid binnen de maritieme sector.

De Minister-President werd tijdens een rondvaart door de haven van Auckland, op een reguliere Damen-sleepboot (Hauraki), over dit unieke project en de duurzame ontwikkelingen in de haven geïnformeerd.