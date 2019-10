Johan Remkes bereid om burgemeester van Den Haag te worden

VVD'er en oud-minister (68) Johan Remkes is gevraagd om waarnemend burgemeester van Den Haag te worden.

De commissaris van de koning in Zuid-Holland Jaap Smit heeft dit aan de Haagse fractievoorzitters voorgesteld. Remkes heeft aan de commissaris laten weten bereid te zijn om deze functie uit te voeren. Dit schrijft Omroep West op basis van informatie die de omroep is toegespeeld.

De gemeente Den Haag is na het vertrek van de Haagse burgemeester Pauline Krikke op zoek naar een waarnemer die deze taak voor minimaal een jaar op zich kan nemen. De commissaris van de koning schuift Remkes naar voren, omdat de gemeente iemand wil die 'rust brengt' en 'een bestuurlijk zwaargewicht' is, zo wordt duidelijk uit de informaite die Omroep West in handen heeft.

Remkes was eerder commissaris van de koning in Noord-Holland, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, vicepremier en staatssecretaris Volkshuisvesting en Stedenbeleid. Zijn laatste opdracht was het voorzittersschap van het Adviescollege Stikstofproblematiek.