Voor het eerst een CAO met recht op pensioen na 45 jaar werk

Vakbonden en werkgevers in de VVT-sector zoals verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg, hebben op 10 oktober een onderhandelingsresultaat afgesloten voor de gehele sector. 'Als eerste cao in Nederland is opgenomen dat je na 45 jaar werken met pensioen kan. Ook heeft 90 procent van de 400.000 werknemers in de VVT-sector een vast contract voor augustus 2021', zo meldt de FNV donderdag.

90% vaste contracten

De medewerkers hebben recht op meer bestaanszekerheid. Jaarlijks zullen werkgevers een groter contract aan hun werknemers moeten aanbieden als de werknemer structureel meer uren heeft gewerkt. Cao-partijen hebben afgesproken gezamenlijk te gaan voor 90% vaste contracten in de sector. Minke Jansma, onderhandelaar FNV Zorg en Welzijn: ‘Hiermee komt een einde aan de doorgeslagen flexibilisering van arbeid binnen de VVT. Eindelijk krijgen werknemers meer bestaanszekerheid. Zij krijgen eerder een vast contract en een contract dat past bij het aantal uren dat zij werkelijk werken.’

Recht op onbereikbaarheid

Werkdruk en roostering zijn belangrijke thema’s binnen de zorg. De werkdruk loopt steeds meer op. Er is krapte op de arbeidsmarkt en werknemers hebben hierdoor minder balans tussen werk en privé. Daarom is ook in deze cao vastgelegd dat je niet bereikbaar hoeft te zijn op dagen dat je niet bent ingeroosterd. Het extra beroep dat op mensen kan worden gedaan, is afhankelijk van de werkdruk en moet daarnaast in overeenstemming zijn met de grootte van hun contract. Ook krijgen werknemers het uitdrukkelijke recht om enkel hun contracturen in te laten roosteren, niet meer en niet minder. Zeven dagen per week beschikbaar moeten zijn, continu gevraagd worden om extra te werken en continue druk voelen, is ziekmakend. Daarom wordt dit aan banden gelegd.

Pensioenakkoord

Om gezond je pensioen te kunnen halen binnen deze sector, zijn er verschillende maatregelen afgesproken om eerder te kunnen stoppen met werken, om minder uren te gaan werken en om zelf meer regie in je loopbaan te hebben. Gezond en fit de eindstreep halen, is niet vanzelfsprekend in de zorg. In de cao VVT wordt ook het pensioenakkoord vergaand uitgewerkt.

Loon

Met werkgeversvereniging Actiz hebben de overige partijen toch een resultaat bereikt. Er is een structurele loonsverhoging afgesproken van 3,5% per 1 juni 2020 en daar komt per 1 juli 2021 nog 3% bij. Ook wordt de eindejaarsuitkering verhoogd met 0,93% in 2019, zodat een volledige dertiende maand ontstaat. Dat betekent een structurele loonstijging van 7,43%.

Stemming

Het onderhandelingsresultaat wordt binnenkort ter stemming voorgelegd aan de leden van FNV Zorg en Welzijn. Zij hebben het laatste woord. Er werken 400.000 mensen in de VVT-sector.