Ondergrondse hennepkwekerij opgerold in Vriescheloo

Het hennepteam van Politie Noord-Nederland heeft onderzoek gedaan naar verschillende (mogelijke) hennepkwekerijen en het faciliteren daarvan. Naar aanleiding van dit onderzoek is een hennepkwekerij in Vriescheloo ontdekt.

Ondergronds

De kwekerij bevond zich ondergronds, onder een terras, vijver en kinderzandbak. In de ruimte werden er zo’n 165 oogstrijpe planten aangetroffen. Duidelijk werd dat er eerder was geoogst, onderzoek moet uitwijzen in welke periode dit heeft plaatsgevonden. De stroom werd illegaal afgetapt.

In beslag genomen

Nabij de ondergrondse ruimte stond een zeecontainer, met daarin goederen die een kwekerij kunnen faciliteren. Zo werden onder andere tientallen elektriciteitsmeters, gasmeters, schakelapparatuur en elektrische kabels aangetroffen. De gehele container met inhoud is voor onderzoek in beslaggenomen en afgetakeld. Naast de container met inhoud werden o.a. mobiele telefoons, laptops, twee personenauto’s, een bakfiets en gereedschap in beslaggenomen.

Aanhouding

Een 56-jarige man uit de gemeente Westerwolde is aangehouden. De verdachte is ingesloten en zal de komende dagen worden verhoord. Het onderzoek wordt voortgezet.