Familie gearresteerd voor fraude en witwassen

Donderdagmorgen zijn in een ondermijningsonderzoek in Vlissingen een vrouw, twee meerderjarige dochters en een minderjarige zoon aangehouden.

Politie en justitie onderzoeken hun betrokkenheid naar fraude en het witwassen van crimineel verkregen vermogen. Er is beslag gelegd op twee dure auto’s en een woning. Ook werd valse kleding in een kledingzaak aan de Lange Zelke aangetroffen.

Politie en justitie hebben de afgelopen tijd onder andere met uitkeringsinstantie Orionis Walcheren en de Belastingdienst onderzoek gedaan naar mogelijk onverklaarbaar vermogen van deze familie. Zij deden dit om de vermeende ondermijning aan te pakken. De gezamenlijke overheid doet dit door informatie te delen en te reageren op zaken die niet lijken te kloppen. Zeker om dit gedrag te stoppen, maar ook om de samenleving duidelijk te maken dat dit niet getolereerd wordt.

Kamer van Koophandel

Uit het onderzoek is gebleken dat de familieleden in de afgelopen jaren flinke bedragen aan contanten op verschillende bankrekeningen hebben gestort. Van dit geld is nog geen legale herkomst bekend. Ook blijkt dat een van de dochters huur betaalt voor de kledingwinkel, waar overigens geen inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel is gevonden. Ook is het opmerkelijk dat in de financiële gegevens geen inkomsten zijn aangetroffen van bedrijven waaraan de verdachten gelieerd lijken te zijn.

Valse hypotheekaanvraag

Verder lijkt sprake te zijn van fraude bij het verkrijgen van de hypotheek voor de woning. De hypotheekverstrekker heeft hier ondertussen aangifte van gedaan. De familie ontvangt verder allerlei uitkeringen en toeslagen waarop ze geen recht hebben als de vermeende criminele inkomsten zouden zijn opgegeven. Ze leven hierbij veel luxer dan hun legale inkomsten mogelijk maken. Zo heeft het gezin de beschikking over enkele dure auto’s op naam van een Belgisch bedrijf. Politie en justitie vermoeden dat de verdachten zich schuldig maken aan het witwassen van crimineel verkregen vermogen. Ook worden ze verdacht van diverse vormen van fraude.

Doorzoekingen

Donderdagmorgen is in de woning aan het Mondriaanplantsoen door politie en justitie een doorzoeking gedaan om meer bewijzen te verzamelen. Verder is onderzoek gedaan in de winkel aan de Lange Zelke in Vlissingen en een garagebox in Middelburg. In de kledingwinkel werden naast een hoop valse merkkleding ook dure kleding aangetroffen. Deze kleding is voor verder onderzoek meegenomen. Ook bleek dat er gefraudeerd was met de elektriciteitsmeter.

Gerechtsdeurwaarder

Tot slot heeft de Belgische politie onderzoek gedaan in een winkel in het centrum van Kortrijk, waar ook een aantal valse merktassen en dergelijke werden aangetroffen. De Belgische politie onderzoekt deze zaak. Een gerechtsdeurwaarder heeft beslag gelegd op de woning aan het Mondriaanplantsoen en twee auto’s. Het viertal is voor verder onderzoek en verhoor naar een politiecellencomplex gebracht.