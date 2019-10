Blokhuis onderneemt actie tegen taboe seksuele oriëntatie jongeren

Staatssecretaris Paul Blokhuis onderneemt actie om het taboe onder jongeren te doorbreken om over hun seksuele oriëntatie te praten. Jongeren die het gevoel hebben dat zij homo, lesbisch, bi, non-binair of transgender zijn, denken vier tot vijf keer vaker aan suïcide dan hun heteroseksuele leeftijdsgenoten. Daarom vraagt de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op Coming-Outdag op twee manieren aandacht voor dit probleem en onderneemt hij actie om het taboe rond dit onderwerp te verbreken.

“Door over je zoektocht en onzekerheden te praten tijdens het ontdekken van je seksuele oriëntatie kunnen we levens redden. Jongeren die erachter komen dat ze misschien niet heteroseksueel zijn, kunnen het gevoel hebben er niet bij te horen. We kunnen het voor jongeren die hiermee worstelen makkelijker maken door er met elkaar over te praten. Daarmee voorkom je negatieve gedachten en kan er ook sneller actie ondernomen worden als er bijvoorbeeld suïcidale gedachten zijn”, zegt staatssecretaris Blokhuis.

Campagne #kweetnie

Om het onderwerp makkelijker bespreekbaar te maken, worden jongeren op social media onder de hashtag #kweetnie bereikt met de boodschap dat het niet erg is om te twijfelen over je seksuele oriëntatie. Bekende influencers zoals Jessie Maya en Rutger Vink vertellen op Instagram onder die hashtag bijvoorbeeld hun verhaal, en ze vertellen dat het niet erg is om nog niet te weten wie je bent of wat je voelt. Ook gaan ze in gesprek door jongeren te vragen waar zij mee zitten.

Website iedereenisanders.nl

Daarnaast is de website www.iedereenisanders.nl vernieuwd. Met persoonlijke verhalen over hoe het is om op zoek te zijn naar je seksuele oriëntatie biedt de site begrip en feitelijke informatie. Het is een platform waarop ze anoniem kunnen zoeken en ervaringen delen. Zonder de angst om veroordeeld te worden door hun omgeving. Op de website staan verder tips, informatie en verhalen van andere LHBTI’s, zodat jongeren de herkenning en erkenning krijgen om zichzelf te accepteren en te beseffen dat zij niet alleen staan.

Rol voor ouders

De vernieuwde website bevat ook een gedeelte voor ouders. Hier staan onder andere tips over hoe ouders het gesprek met hun kind kunnen aangaan en hoe zij hun kind kunnen steunen. Uit onderzoek van het ministerie van VWS blijkt dat zeven op de tien ouders al met hun kind praat over seksuele oriëntatie. In het onderzoek “Bespreekbaarheid LHBTI” blijkt dat moeders het gesprek hierover vaker aanknopen met hun kind dan vaders, met respectievelijk 77 procent tegen 65 procent. Genderidentiteit is minder vaak onderwerp van gesprek. 45 procent van de ouders zegt over zichzelf daarover gesprekken te voeren met hun kind.

De vernieuwde website www.iedereenisanders.nl is één van de acties die landelijk worden ingezet vanuit Movisie, 113 Zelfmoordpreventie, COC Nederland en het ministerie van VWS. Deze acties hebben als doel om de acceptatie van seksuele diversiteit en daarmee het welzijn van LHBTI-jongeren te bevorderen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het ministerie van OC&W (emancipatie) en de LHBTI-jongeren zelf.