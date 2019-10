Eenzaamheidslijn ontvangt honderden telefoontjes

Met niemand kunnen praten omdat je aansluiting mist in je omgeving of omdat je eenzaam bent. Het is dan fijn om even met iemand te praten. Dat merkten ook vrijwilligers van de tijdelijke ‘Eenzaamheidslijn’, die afgelopen week honderden telefoontjes ontvingen.

De ‘Eenzaamheidslijn’ was een gezamenlijk initiatief van de Luisterlijn en Incluzio. Iedereen kon tijdens de Week tegen Eenzaamheid (van 1 tot en met 8 oktober) bellen naar een speciaal telefoonnummer voor een praatje of een goed gesprek.

Eenzaamheid beperken

“Het is mooi om te zien dat we door het bundelen van onze krachten en ervaringen een bijdrage kunnen leveren aan het beperken van eenzaamheid, zegt Peter de Visser, algemeen directeur Incluzio en zorgmanager van het jaar. Volgens Monique van Bijsterveld, directeur van de Luisterlijn, moeten we het belang van een praatje niet onderschatten. “Steeds meer mensen hebben te maken met eenzaamheid. Een ogenschijnlijk eenvoudig praatje kan voor veel mensen het verschil maken en eenzaamheid verzachten.”

Even een stem horen

Dat merkten ook de medewerkers van Incluzio (een organisatie die lokaal actief is in o.a. wijkteams, huizen van de wijk en huishoudelijke hulp) die deze week de telefoon beantwoordden. Zo vertelt een medewerker: “Sommige mensen zitten duidelijk om een praatje verlegen. Dat ervaar ik ook in mijn dagelijkse werk. Zo sprak ik met een meneer die aangaf weinig mensen te spreken en het gewoon fijn vond om even een stem te horen. We hebben een leuk gesprek gevoerd over zijn hobby’s, zoals wandelen en tuinieren. Het is fijn dat je op zo ’n moment écht de aandacht kunt geven en om te merken dat iemand daar blij van wordt.”

Schrijnend

Hoewel het doel was om luchtige gesprekken te voeren, waren er ook genoeg gesprekken waar de eenzaamheid echt schrijnend was. Zo sprak een vrijwilliger met iemand die direct in huilen uitbarstte. “Hij had veel meegemaakt in zijn leven en vond het fijn om even met iemand te praten. Aan het einde van het gesprek zei hij dat hij zeker nog een keer zou bellen. Als we merkten dat gesprekken wat lastiger werden, konden we gelukkig verwijzen naar de Luisterlijn. Vrijwilligers daar zijn getraind in het voeren van gesprekken en bieden van emotionele steun op afstand.”

Van Bijsterveld: “Als we met dit initiatief ervoor hebben gezorgd dat we wat meer praten en aandacht hebben voor elkaar, hebben we ons doel bereikt.”

Tijdelijk initiatief

De ‘Eenzaamheidslijn’ was van 1 tot en met 8 oktober dagelijks geopend. Iedereen die nu behoefte heeft aan een gesprek van mens-tot-mens of een luisterend oor kan terecht bij de Luisterlijn. De Luisterlijn is 24 uur per dag, 365 dagen per jaar bereikbaar via telefoonnummer 0900-0767. Chatten en mailen kan via www.deluisterlijn.nl