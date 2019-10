Beheerder IS-groep op Telegram aangehouden in Uithoorn

De politie heeft donderdag in Uithoorn een 31-jarige vrouw aangehouden die betrokken is bij de IS-groep GreenB1rds op het sociaal medianetwerk Telegram. Zij is vermoedelijk een van de beheerders van deze groep, die het gedachtegoed van IS uitdraagt en veelvuldig oproept tot de gewapende jihad.

De vrouw wordt verdacht van het opruien tot een terroristisch misdrijf, het verspreiden van opruiende jihadistische geschriften en deelname aan een terroristische organisatie. Ook wordt zij verdacht van behulpzaamheid bij training voor een terroristisch misdrijf. Tegen haar loopt al een strafvervolging omdat zij in 2015 naar het strijdgebied in Syrië reisde en zich zou hebben aangesloten bij IS.

Bomgordel

In de Telegram-groep GreenB1rds worden berichten van het officiële persbureau van Islamitische Staat gedeeld. Ook staat er een filmfragment op waarin te zien is dat een vrouw een zelfmoordaanslag pleegt. In verschillende video’s wordt uitgelegd hoe een bomgordel kan worden gemaakt.

Bij de doorzoeking van het woonadres van de vrouw is beslag gelegd op gegevensdragers, een IS-vlag, een verboden stroomstootwapen, pepperspray en mobiele telefoons. Ook is een contant geldbedrag van meer dan 1000 euro in beslag genomen.

De vrouw is vandaag door de rechter-commissaris in Rotterdam voor twee weken in bewaring gesteld.