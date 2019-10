Johan Remkes beëdigd als waarnemend burgemeester Den Haag

Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, heeft vrijdag Johan Remkes beëdigd als waarnemend burgemeester van de gemeente Den Haag. Hij is per 12 oktober 2019 benoemd.

Ontslagverzoek Pauline Krikke

Na het ontslagverzoek op zondag 6 oktober van Pauline Krikke, besloot de commissaris, na overleg met de fractievoorzitters, een waarnemend burgemeester te benoemen in Den Haag.

Bestuurlijke stabiliteit

Er is afgesproken niet direct te starten met de procedure voor een kroonbenoemde burgemeester zodat Remkes de tijd heeft om voor bestuurlijke stabiliteit te zorgen. Op een later moment zal de commissaris de fractievoorzitters opnieuw uitnodigen. In overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt dan bepaald of de zoektocht naar een nieuwe burgemeester kan beginnen.

Politieke loopbaan

Remkes is 68 jaar en was negen jaar commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland. Eerder was hij minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, vicepremier en staatssecretaris van Volkshuisvesting en Stedenbeleid. Recent bracht Remkes als voorzitter van het Adviescollege aanpak stikstofproblematiek advies uit aan het kabinet.