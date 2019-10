Drie gewonden bij schietpartij in Den Helder

In de nacht van vrijdag op zaterdag, kort voor middernacht vond er op het parkeerterrein bij een restaurant aan de Verkeerstorenweg in Den Helder een schietincident plaats.

Drie mannen die in een auto zaten, raakten gewond. Een verdachte kon worden aangehouden, een tweede is nog voortvluchtig.

Omstreeks 23.55 uur kreeg de politie melding van het schietincident. Ter plaatse trof de politie een personenauto aan waarop geschoten was. Bij de auto waren drie slachtoffers aanwezig. Het ging om een 27-jarige man uit de gemeente Hollands Kroon en twee mannen van 24 en 21 jaar uit de gemeente Den Helder. Een van hen kon ter plaatse worden behandeld aan zijn verwondingen. De andere twee werden voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis. Zij verkeren niet in levensgevaar.

Uit een eerste onderzoek bleek er mogelijk sprake te zijn van twee daders, die weg waren gereden op een motorscooter. Na een zoektocht werd een verdachte en het vermoedelijke voertuig aangetroffen. Het gaat om een 48-jarige man uit Leeuwarden. De tweede verdachte werd, ondank de inzet van een speurhond en een helikopter, niet aangetroffen.

De verdachte zit in volledige beperkingen. Inhoudelijke informatie over het incident wordt daarom niet verstrekt.

De politie is op zoek naar getuigen van het incident of naar mensen die hier informatie over hebben. De politie is bereikbaar op tel.nr. 0900-8844. Anoniem bellen kan ook op 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).