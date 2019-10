Agenten vannacht belaagd door grote groep in centrum Doetinchem

In de nacht van zaterdag op zondag heeft de politie stevig moeten op treden omdat agenten belaagd werden in het centrum van Doetinchem. 'Wat begon met een vechtpartij in een uitgaansgelegenheid, eindigde in een massale vechtpartij waarbij naar schatting 50 mensen zich tegen de politie keerden', zo meldt de politie. Er zijn vier mannen aangehouden.