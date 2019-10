Uit Opmeer ontvoerde vrouw (22) bevrijd door Duitse politie

Een Duits arrestatieteam heeft op de snelweg A57 nabij Willich de 22-jarige Poolse vrouw weten te bevrijden, die in de nacht van vrijdag op zaterdag was ontvoerd vanaf een recreatiepark in het Noord-Hollandse Opmeer. Dit meldt de politie zondag.

'Omdat zaterdagochtend al snel het vermoeden bestond dat de vrouw ontvoerd was richting Duitsland, werd er contact gelegd met de Duitse politie. De Duitse politie wist de auto waarin de vrouw was meegenomen op te sporen op de A57 in de buurt van Willich', aldus de politie.

Hier werd de auto door een Duits arrestatieteam gestopt en de vrouw kon worden bevrijd. In de auto zaten twee mannen die door een speciale eenheid van de Duitse politie werden aangehouden. Bij deze aanhoudingen raakten beide verdachten lichtgewond. Zij zijn ingesloten voor nader onderzoek.

Kort daarop werd in het onderzoek door de Duitse politie een derde man aangehouden in een woning in Bergheim. Ook hij is ingesloten door de Duitse politie en zijn rol wordt onderzocht.

De 22-jarige vrouw is opgevangen door de Duitse politie. De ontvoering heeft logischerwijs veel impact op de vrouw. Haar wordt de nodige hulpverlening aangeboden. De drie verdachten, mannen in de leeftijd van 26, 27 en 32 jaar zijn ingesloten. Het onderzoek wordt voortgezet.