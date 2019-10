Man reed met vermoordde moeder in auto naar Chinees

In de strafzaak tegen een 61-jarige man, die volgens het Openbaar Ministerie (OM) verantwoordelijk is voor de dood van zijn 79-jarige moeder, zijn enkele bizarre details aan het licht gekomen. Zo wordt de man er van verdacht dat hij met zijn moeder, die hij even daarvoor had gewurgd, naar de Chinees is gereden om twee loempia's te halen.

Lichaam gevonden

Op woensdag 31 oktober 2018 werd na een zoektocht van vijf weken het lichaam van de 79-jarige Mona Baartmans uit Delft gevonden in een ondiep graf in een bos bij Heinenoord. De vrouw werd sinds zondag 23 september 2018 vermist. Kort daarop legde haar inmiddels 61-jarige zoon uit Oud-Beijerland een bekentenis af. 'Maandag eiste het OM tegen de man zestien jaar cel en TBS met dwangverpleging', aldus het OM.

Verpleeghuis

Die zondag pikte de verdachte met de auto zijn moeder op bij haar woning in Delft. Samen brachten zij een bezoek aan haar (tweede) man die opgenomen is in een Haags verpleeghuis. Na afloop zou de verdachte haar weer hebben teruggebracht naar Delft en afgezet hebben aan de rand van het autovrije gebied waar haar woning was.

Camerabeelden

Toen zij de volgende dag niet thuis bleek en telefonisch onbereikbaar was, zette de politie een grote zoekactie op. In eerste instantie werd gedacht dat ze misschien in de gracht was gevallen. Maar al snel bleek dat zij in het geheel niet te zien was op camera’s waarop zij wel te zien had moeten zijn. Ook verklaarde haar zoon wisselend over de plek waar hij haar had afgezet.

Moeder niet te zien op bijrijdersstoel

Onderzoek van camerabeelden toonde aan dat de verdachte inderdaad van het verpleeghuis naar Delft was gereden. Maar opvallend was dat op de bijrijdersstoel niet zijn moeder te zien was, maar iets groots met een witte of lichtgrijze kleur. Ook waren er beelden van een tankstation waar de verdachte op 24 september zijn auto grondig schoonmaakte en de automatten weggooide.

40.000,- euro vergokt

Uit de bekentenis van verdachte komt naar voren dat hij 40.000 euro had opgenomen van de rekening van zijn moeder. Dit geld had hij vergokt. Toen zijn moeder hem het geld terugvroeg, besloot hij dat haar dood de oplossing van zijn problemen zou betekenen.

Mobieltje

Op de parkeerplaats van het verpleeghuis wurgde hij haar met een tie-wrap om haar nek. Daarna heeft hij het lichaam naar voren en onder het dashboard geduwd en afgedekt met een witte plaid. Zo is hij terug naar Delft gereden in de wetenschap dat er langs de route camera’s hangen. In Delft aangekomen heeft hij de batterij uit het mobieltje van zijn moeder gehaald zodat het signaal pas daar verloren ging en het mobieltje weggegooid.

Loempia's gehaald

Met het lichaam in de auto is hij naar Oud-Beijerland gereden, heeft geparkeerd bij de Chinees, daar twee loempia’s gehaald en pas daarna naar zijn huis gegaan. ’s Nacht heeft hij haar begraven in een gebied waarvan hij vermoedde dat hij ongestoord zijn gang kon gaan. Weken later werd het lichaam gevonden, nadat wandelaars de politie getipt hadden dat zij damesschoenen langs het pad hadden zien liggen. 'Ik was nooit van plan iets te zeggen. Maar toen ze werd gevonden, moest ik wel', aldus de onaangedane verdachte in de rechtszaal.

Moord of doodslag

Bij de behandeling op zitting ging het met name om de vraag of hier nu sprake was van doodslag of moord. Volgens de officier van justitie was dat laatste het geval. Zo verklaart de verdachte zelf dat hij besloot zijn moeder te doden toen hij met haar terugliep van het bezoek aan haar man. Dat betekent sowieso dat er tijd zat tussen besluit en uitvoering wat duidt op voorbedachten rade. Ook voor de tiewrap in de auto geeft de verdachte wat het OM betref geen aannemelijke verklaring. Verder is hij zeer koelbloedig en planmatig te werk gegaan in zijn keuze van de plek, in het terugrijden naar Delft en het wegmaken van het mobieltje.

Pacemaker

De verdediging heeft vrijspraak bepleit omdat de verklaring van de verdachte over waar en hoe laat hij zijn moeder zou hebben gewurgd niet overeen kwam met gegevens afkomstig van de pacemaker van het slachtoffer. Daaruit zou namelijk blijken dat het hart van het slachtoffer circa twintig minuten na de verwurging nog klopte. Het OM heeft hiervoor geen verklaring, maar vindt het overige bewijs meer dan voldoende.

'Hoop en vrees'

De officier van justitie benadrukte dat de overige nabestaanden weken tussen hoop en vrees hebben geleefd, terwijl de verdachte de toedracht wist: 'Enkel om te voorkomen dat hij zijn moeder moest vertellen dat hij 40.000 euro erdoorheen had gejaagd in het casino, heeft hij haar vermoord. Alsof het de normaalste zaak van de wereld was. Alsof het vermoorden van zijn moeder zijn enige alternatief was.' Volgens deskundigen heeft de verdachte een narcistische en antisociale persoonlijkheidsstoornis. Daarom eiste de officier van justitie naast een celstraf van zestien jaar ook TBS met dwangverpleging. De uitspraak is over twee weken.