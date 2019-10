Tbs geëist tegen man verdacht van doodslag op eigen moeder

Het Openbaar Ministerie heeft vandaag tbs met dwangverpleging geëist tegen een 37-jarige man uit Amersfoort die er van verdacht wordt zijn eigen moeder te hebben gedood. De vrouw overleed op 12 februari van dit jaar aan hersenletsel nadat zij op 28 januari zwaar werd mishandeld in en bij haar woning in Bunschoten.

De verdachte belde op 28 januari zelf de politie nadat hij naar eigen zeggen zijn moeder had doodgeslagen tijdens een ruzie. Toegesnelde politieagenten hielden de man aan waarna een uitvoerig onderzoek volgden naar aanvankelijk de mishandeling en later naar de dood van de vrouw.

De officier van justitie acht doodslag bewezen. Er is geen bewijs gevonden voor een vooropgezet plan van verdachte, wat nodig is om tot de juridische kwalificatie van moord te komen. Uit het onderzoek is ook gebleken dat de verdachte een lange geschiedenis van psychiatrische problematiek kent. Hij lijdt aan een psychotische stoornis, voortkomend uit schizofrenie, die ook tijdens de ruzie aanwezig was. Verdachte zag geregeld waanbeelden en kampte met angsten die hij omzette in agressie. Dit leidde tot het tragische levensdelict waarbij een moeder het slachtoffer werd van haar eigen zoon, iets waarvan de verdachte achteraf zegt dit nooit te hebben gewild.

Het Openbaar Ministerie is het met de deskundigen eens dat de verdachte volledig ontoerekeningsvatbaar was. Daarom is verzocht hem te ontslaan van alle rechtsvervolging, wat ook betekent dat geen gevangenisstraf kan worden opgelegd. Tegelijkertijd is het van groot belang dat de samenleving beschermd wordt tegen het gevaarlijke gedrag van de verdachte en dat hij zelf behandeld wordt. Daarom is een tbs-maatregel met dwangverpleging geëist, officieel tbs met bevel tot verpleging van overheidswege geheten. Deze behandeling vindt plaats in een gesloten setting en heeft geen einddatum. De tbs duurt zo lang als dat nodig geacht wordt.

Begrijpelijkerwijs hebben de nabestaande vragen over de vraag of de dood van hun familielid voorkomen had kunnen worden en welke rol diverse instanties daarbij wel of niet hebben gespeeld. Dit zijn echter geen vragen die vallen binnen het strafrechtelijk onderzoek, waarbij het verwijt aan de verdachte centraal staat. Een antwoord daarop is vanuit de strafzaak dan ook niet te verwachten.

Namens een van de nabestaanden vorderde de officier van justitie een schadevergoeding van vijftienduizend euro.