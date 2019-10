Politie start speciale podcastserie om moord uit 1991 op te lossen

De politie zet een nieuw wapen in om een oude moordzaak uit 1991 alsnog op te lossen: podcasting. 'In een serie van drie afleveringen blikken agenten, rechercheurs en leden van het coldcaseteam terug op een onopgeloste zaak in Naarden', zo meldt de politie dinsdag.

Nieuwe feiten

'Tegelijk met de publicaties komt de politie dinsdagavond in Opsporing Verzocht met nieuwe feiten over de zaak. Het onderzoeksteam hoopt dat luisteraars meedenken en tips geven zodat er alsnog een doorbraak komt', aldus de politie.

Reconstructie hoofd

De zaak draait om de vondst van een lichaam in Naarden. In de ochtend van vrijdag 9 augustus 1991 werd langs de A1 bij Naarden, vlakbij een boomkwekerij, het lichaam van een man gevonden. De identiteit van de man is altijd onbekend gebleven. Een foto kon niet verspreid worden omdat het lichaam al in staat van ontbinding was. Een rechercheteam werkte in stilte aan de zaak, maar de uitkomsten van dat onderzoek zijn nooit vrijgegeven.

Onderzoek ring slachtoffer

In de podcastserie komen leden van het toenmalige rechercheteam uitgebreid aan het woord. Zij spreken over hoe het lichaam destijds werd gevonden, welke sporen er werden aangetroffen en hoe geprobeerd is de identiteit van de man te achterhalen. Met name naar de ring die het slachtoffer droeg is veel onderzoek gedaan. Dit onderzoek leidde uiteindelijk naar een Amsterdamse kroeg met een kleurrijke groep vaste bezoekers.

Amsterdamse kroeg

De politie had destijds het sterke vermoeden dat het slachtoffer een bekende was in deze kroeg en dat bezoekers meer moesten weten over de dood van het slachtoffer. Ook komt in de serie het huidige cold case-team aan het woord over nieuwe ontwikkelingen in de zaak. Zo blijkt uit onderzoek van het NFI dat het slachtoffer ouder moet zijn geweest dan destijds werd gedacht.

Podcasting als opsporingsmiddel

Het is de eerste keer dat de politie door middel van podcasting het publiek een uitgebreid inkijkje geeft in een lopend moordonderzoek. 'Wij willen geen middel onbenut laten om deze zaak tot een ontknoping te brengen.', zegt coördinator Rob Boon van het Cold Case-Team Midden-Nederland. 'Het is niet te verkroppen dat we de naam van het slachtoffer niet weten. Er moeten mensen zijn die meer weten, ook nu nog. Het kan heel goed, dat er getuigen zijn die destijds niet wilden of konden praten. Het is nu ruim 25 jaar later en het kan niet anders dan dat er ouders, broers, kinderen of bekenden zijn van het slachtoffer die nog altijd in het duister tasten over zijn lot.'

'Elke nieuwe ontwikkeling is winst'

De serie is gemaakt door de politie zelf. Woordvoerder Martin de Wit sprak met leden van het toenmalige rechercheteam en citeerde uit het onderzoeksdossier. 'Een podcast is het ideale middel om echt de diepte in te gaan, en dat is wat je wilt met een cold case. Vaak moeten we voorzichtig zijn met het vrijgeven van informatie over zaken, juist om een onderzoek niet te verstoren, maar in deze zaak is elke ontwikkeling winst. We hopen dat veel mensen gaan luisteren, al is het maar om eens te horen hoe een moordonderzoek begin jaren ’90 in zijn werk ging.'

Politie Podcast

De eerste aflevering van de serie is vanaf dinsdagochtend 15 oktober 05.00 uur te beluisteren. Diezelfde avond komt de zaak ook aan bod in de uitzending van Opsporing Verzocht. Deel 2 van de serie komt een dag later, op woensdag 16 oktober, beschikbaar en op donderdag 17 oktober wordt het drieluik afgesloten. De serie wordt gepubliceerd door de Politie Podcast, te volgen via onder meer Spotify, Soundcloud, Google Podcasts en Apple Podcasts.