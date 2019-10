Jeugdstraffen voor gedwongen seks op achterbank streekbus

De rechtbank in Zwolle heeft dinsdag een 20-jarige man uit Zwolle veroordeeld tot deels voorwaardelijke jeugddetentie en een taakstraf omdat hij in een streekbus een jonge vrouw gedwongen heeft tot seks. 'De rechtbank past het jeugdstrafrecht toe. De man moet zich laten behandelen en een schadevergoeding betalen', zo laat de rechtbank dinsdag weten.

Onaangenaam en vernederend

In de nacht van 3 op 4 april 2018 zat de man naast de vrouw achterin de lijnbus tussen Zwolle en Dedemsvaart. Daar dwong hij haar om seksuele handelingen bij hem te verrichten. Voor de jonge vrouw was dit een zeer onaangename en vernederende ervaring, vooral omdat dit gebeurde in het bijzijn van de chauffeur en andere nietsvermoedende passagiers. De rechtbank rekent het de man aan dat hij zich niet bekommerde om het slachtoffer, maar zich enkel liet leiden door zijn eigen verlangens en daarbij grenzen overschreed.

Ernstig feit door kwetsbare jonge man

Aan de ene kant zou de man hier een forse celstraf voor moeten krijgen. Het was een ernstig zedenfeit met een grote impact op het slachtoffer. Aan de andere kant is de man jong en nog niet uitgerijpt. Hij is kwetsbaar door zijn lage IQ van 65, is licht verstandelijk beperkt en functioneert op het niveau van een minderjarige.

Jeugdstrafrecht

'Hij is dus geen gemiddelde jonge volwassene. Daarom past de rechtbank het jeugdstrafrecht toe, en was de inhoudelijke behandeling van de strafzaak achter gesloten deuren', aldus de rechtbank. Bij het jeugdstrafrecht zijn de straffen en strafdoelen anders dan in het volwassenenstrafrecht. De nadruk ligt hier op de ontwikkeling van de jongere zodat hij niet meer in de fout gaat.

Straf, ontwikkeling en behandeling

De ontwikkeling en behandeling van de jonge man zijn belangrijk. Daarom oordeelt de rechtbank dat hij nu niet terug hoeft naar de jeugdinstelling. Dat zou de positieve ontwikkelingen verstoren, met het risico dat hij weer in de fout kan gaan. De rechtbank oordeelt dat de man een jeugddetentie krijgt van 180 dagen, waarvan 160 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. De man zat al 20 dagen in voorarrest. Eén van de bijzondere voorwaarden is dat hij zijn behandeling afmaakt. Daarnaast krijgt hij een taakstraf opgelegd van 60 uur. Aan het slachtoffer moet hij een schadevergoeding betalen van 750 euro.