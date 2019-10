Acht jaar cel en TBS voor gewelddadige dood krantenbezorgster

Mes

De verdachte heeft haar, toen zij op 13 mei 2016 ’s morgens vroeg op de Pasteursingel in Rotterdam haar krantenwijk liep, meerdere keren met een mes gestoken. Ze is een week later aan haar verwondingen overleden. Ook is de verdachte schuldig bevonden aan een poging tot afpersing van een toevallige voorbijganger. Dit gebeurde een paar minuten voordat de krantenbezorgster werd aangevallen. De rechtbank had de man in 2017 voor beide feiten veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging.

Afpersing

De verdachte heeft steeds ontkend dat hij iets met de poging tot afpersing en de dood van de krantenbezorgster te maken had. In hoger beroep is op verzoek van de verdachte aanvullend onderzoek gedaan. Daaruit zijn geen aanwijzingen naar voren gekomen dat iemand anders de verwondingen aan de krantenbezorgster heeft toegebracht. Volgens het hof is er overtuigend bewijs dat de verdachte degene is geweest die de krantenbezorgster met een mes heeft gestoken en die even daarvoor heeft geprobeerd een man op straat af te persen.

Psychose

De verdachte wilde eerder niet meewerken aan een onderzoek naar zijn geestelijke gesteldheid. De rechtbank had daardoor weinig informatie over de toestand waarin de verdachte tot zijn daden is gekomen. De verdachte werd daarom volledig toerekeningsvatbaar geacht. In hoger beroep heeft de verdachte alsnog meegewerkt aan een onderzoek door het Pieter Baan Centrum. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de verdachte vermoedelijk in een psychose heeft gehandeld en dat de feiten hem in verminderde mate kunnen worden toegerekend. Dat betekent dat de verdachte beperkt inzicht had in wat hij deed. De gevangenisstraf valt daardoor in hoger beroep lager uit.