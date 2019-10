Kabinet wil telefoonnummer 1-1-3 voor suïcidepreventie beschikbaar maken

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) en staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) willen het telefoonnummer 1-1-3 beschikbaar maken voor mensen die hulp zoeken bij suïcidale gedachten. De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Justitie en Veiligheid (JenV) zetten gezamenlijk de nodige stappen om verantwoord tot het openstellen van het nummer te komen. Stichting 113Zelfmoordpreventie is nu nog te bereiken op het nummer 0900-0113. Het plan is dus om de organisatie bereikbaar te maken via 1-1-3.

Hulpvraag onbeantwoord

Blokhuis: 'Het was echt verschrikkelijk om te horen dat iemands hulpvraag onbeantwoord bleef, omdat er 1-1-3 is gebeld in plaats van 0900-0113. Mensen die suïcidaal zijn, moeten snel en zonder drempels de juiste steun en hulp weten te vinden en krijgen. Als het beschikbaar maken van het nummer 1-1-3 een leven kan redden, dan moeten we daar natuurlijk alles voor in het werk stellen. Gelukkig krijgen veel mensen via de organisatie van 113Zelfmoordpreventie goede hulp en begeleiding.'

Geen vertragende factor voor 1-1-2 noodoproepen

Om 1-1-3 in gebruik te kunnen nemen, onderzoeken de bewindspersonen de mogelijkheden. Het is bijvoorbeeld van groot belang dat er voor iedereen een duidelijk onderscheid bestaat tussen 1-1-2 en 1-1-3 om te voorkomen dat mensen het verkeerde nummer bellen. Als mensen toch het verkeerde nummer bellen moeten zij altijd snel geholpen worden. 'Het openstellen van het nummer 113 mag geen vertragende factor zijn voor burgers in nood die per ongeluk het verkeerde nummer bellen. Dan telt elke seconde. Daarover willen we op de kortst mogelijke termijn duidelijkheid', aldus Blokhuis.

Zorgvuldigheid

Ook wordt onderzocht wat er nodig is aan menskracht en techniek om het nummer open te stellen. Het is daarom nog niet precies in te schatten wanneer het nummer eventueel beschikbaar zou kunnen komen. Voor het einde van het jaar komt daar meer duidelijkheid over. 'Het gaat om mensenlevens en dat vraagt om grootst mogelijke zorgvuldigheid. Ik wil zeker weten dat er niet onverhoopt onoverkomelijke obstakels zijn', zegt Blokhuis. De telecomaanbieders maken met het ministerie van EZK afspraken om op korte termijn te regelen dat mensen die 1-1-3 bellen een bericht te horen krijgen met het juiste nummer van 113Zelfmoordpreventie of tijdelijk doorgeschakeld worden.

Groei 113Zelfmoordpreventie

113Zelfmoordpreventie biedt online en telefonisch hulp en steun aan mensen die suïcidaal zijn. 24 uur per dag, zeven dagen per week zijn hier professionals en getrainde vrijwilligers beschikbaar die deze steun bieden. Wat ooit begon als een hoofdzakelijk online platform met een naamsbekendheid van 3 procent in 2015 is uitgegroeid tot een professionele organisatie met een naamsbekendheid van 56 procent. Jaarlijks helpt 113Zelfmoordpreventie 22.000 mensen via de telefoon en 48.000 mensen via de crisischat.

Informatie

Denk jij aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand anders? Bel 0900-0113 of chat via 113.nl.