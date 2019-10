Boerderij afgezonderd gezin Ruinerwold digitaal gescand

Digitaal

'Alle ruimtes worden digitaal vastgelegd om een volledig overzicht te krijgen. De afdeling forensische opsporing wordt hierbij ondersteund door collega's van de Landelijke Eenheid', stelt de politie

Leefomstandigheden

Nadat een jongeman zich afgelopen zondagavond bij de politie had gemeld omdat hij zich zorgen maakte over de leefomstandigheden van zijn familie is de politie naar dit adres gegaan. 'Daar troffen we 6 mensen aan in een af te sluiten kleine ruimte in de woning, niet zijnde een kelder. Het is onduidelijk of zij daar vrijwillig verbleven. Deze mensen verblijven mogelijk sinds 2010 op het terrein', aldus de politie.

Niet ingeschreven bij gemeente

Zoals het nu lijkt, staan de 6 aangetroffen personen en de melder niet ingeschreven in de Basisregistratie Personen. Zij hebben zelf aangegeven meerderjarig te zijn. Dit wordt uiteraard verder onderzocht. Naar hun zeggen zijn zij een gezin, een vader met zes van zijn kinderen. Zij zijn onderzocht door een arts. We hebben uiteraard zorg en aandacht voor het gezin.

Aanhouding 58-jarige man

Naar aanleiding van de melding is de politie naar de woning toegegaan. De huurder van het pand wilde niet meewerken aan het politieonderzoek. Hierop is hij aangehouden. Het betreft een 58-jarige man. Zijn rol moet nog worden onderzocht. De politie weet nog niet precies wat de relatie met de overige personen is. Dit maakt deel uit van het onderzoek. Hij is ingesloten voor verhoor en zit nog vast. Woensdag heeft de politie in het kader van het onderzoek twee zoekingen op locaties aan de Stationsweg en de Kerkstraat in Zwartsluis verricht.

TGO

De politie heeft een Team Grootschalige Opsporing (TGO) gestart. Rechercheurs doen onder leiding van het Openbaar Ministerie onderzoek naar mogelijke strafbare feiten.