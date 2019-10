Opnieuw minder wanbetalers zorgverzekering

Het aantal inwoners van Nederland dat minimaal een half jaar achter loopt met het betalen van de zorgpremie is in 2018 verder afgenomen. Sinds de piek in 2014 is het aantal wanbetalers van zorgverzekeringspremies met 30 procent gedaald van 298 duizend naar 206 duizend. Van alle personen van 18 jaar en ouder was 1,5 procent in 2018 een wanbetaler. In 2014 was dit nog 2,2 procent. Dit blijkt uit de laatste cijfers van het CBS.

De daling van het aantal wanbetalers van zorgverzekeringen vanaf 2015 hangt samen met de invoering van een betalingsregeling. Hierdoor kan iemand met een betalingsachterstand bij zijn zorgverzekeraar versneld uitstromen als wanbetaler. Bij ongewijzigd beleid zou het aantal wanbetalers veel minder sterk zijn afgenomen.

Van de wanbetalers van zorgverzekeringen was ruim 60 procent man. Dit geldt voor vrijwel alle leeftijdsklassen. De meeste wanbetalers zijn te vinden in de leeftijdscategorie van 20 tot 50 jaar oud (72 procent). Met 3,2 procent zijn mannen in de leeftijdscategorie van 30 tot 35 het meest voorkomend als wanbetaler van zorgpremies.

Regionale verschillen wanbetalers zorgpremie

Het percentage wanbetalers van zorgverzekeringspremies verschilt per provincie. Flevoland telde in 2018 met 2,2 procent naar verhouding de meeste wanbetalers, Zeeland de minste (1,0 procent).

Het aandeel wanbetalers hangt ondere andere samen met de leeftijdsopbouw. Zo zal de relatief lage gemiddelde leeftijd van de inwoners van Flevoland een rol spelen bij het aandeel wanbetalers in die provincie, al heeft Utrecht met een vergelijkbare gemiddelde leeftijd, aanzienlijk minder wanbetalers (1,1 procent).



Ook zijn er grote verschillen tussen de provincies als het gaat om de verhouding tussen personen met een betalingsregeling en wanbetalers. In de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg is deze verhouding ruim tweemaal zo groot als in de provincie Groningen.

Grote verschillen per gemeente

Ook het percentage wanbetalers per gemeente varieert sterk. De gemeenten met relatief de meeste wanbetalers (meer dan 3 procent) waren Rotterdam, Pekela, Schiedam, Den Haag en Lelystad.

Gemeenten met de laagste percentages wanbetalers (minder dan 0,4 procent) in 2018 waren Sint-Anthonis, Eersel, Veere, Dinkelland en Rozendaal. De verschillen per gemeente hangen voor een deel samen met de hoogte van het gemiddeld huishoudensinkomen per gemeente. Hoe hoger dit inkomen, hoe lager het percentage wanbetalers.