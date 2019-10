Woning in Breda mogelijk gebruikt voor distributie drugs per post

Vrijdagochtend is de politie in Breda een woning binnen gevallen. 'Van daaruit werden vermoedelijk drugs per post verzonden. Eén verdachte is aangehouden', zo laat de politie vrijdag weten.

Pillen en attributen

'Er was bij de politie informatie binnen gekomen dat er mogelijk vanuit een woning aan de Klaverweide drugs verzonden zou worden', aldus de politie. De politie viel de woning vandaag om 11.00 uur binnen. In de woning vonden de agenten verschillende soorten pillen en attributen om drugs te verzenden. De bewoner, die aanwezig was in de woning is aangehouden. De recherche onderzoekt de zaak verder.