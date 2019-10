Amsterdamse brandweer mag rooster per kwartaal maken

De korpsleiding van de Amsterdamse brandweer mag de wijze waarop roosters voor haar brandweerlieden worden gemaakt met ingang van 2020 aanpassen. Dat heeft de kantonrechter besloten in een zaak van de leiding tegen de ondernemingsraad.

​Flexibiliteit

De korpsleiding wil de diensten van de operationele medewerkers en de opleidingen per kwartaal inroosteren in plaats van per jaar: daarmee hoopt de leiding de organisatie flexibeler te maken en het systeem van ruiling van diensten, wat op grote schaal gebeurt bij het jaarrooster, terug te dringen.

Roosterwijziging

De ondernemingsraad vond echter dat de korpsleiding het belang van de veranderingen onvoldoende had aangetoond en onthield zijn instemming aan de voorgenomen besluiten. De leiding bracht de kwestie vervolgens voor kantonrechter. Die oordeelt nu dat de leiding het belang van een roosterwijziging wel degelijk voldoende heeft aangetoond en geeft plaatsvervangend de gevraagde toestemming.

Blokken van 9 uur

Op een ander punt geeft de kantonrechter de ondernemingsraad gelijk: het systeem van inroosteren in blokken van 9 uur voor sommige indirecte werkzaamheden mag de leiding niet aanpassen. De kantonrechter vindt dat dit deel van het besluit in het overlegtraject met de ondernemingsraad onvoldoende is toegelicht en onderbouwd. De gevraagde toestemming op dit punt wordt daarom onthouden.