Politie onderzoekt mogelijk steekincident

De politie doet onderzoek naar een mogelijk steekincident dat zich in de nacht van vrijdag 18 op zaterdag 19 oktober 2019 rond 03.40 uur heeft afgespeeld in het centrum van Vlissingen.

Daarbij raakten twee mannen gewond. Ze hebben zich korte tijd later bij een huisartsenpost gemeld. Wat zich precies heeft afgespeeld is nog onduidelijk. De mannen weigeren vooralsnog mee te werken aan het onderzoek.

De een, een 31-jarige inwoner van Vlissingen, weigerde te vertellen hoe hij gewond is geraakt, wilde geen aangifte doen en vertrok. De ander, een 23-jarige man (woonplaats onbekend), is per ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Ook hij wilde niks vertellen.

De politie doet nog aanvullend onderzoek. Mocht dit niks opleveren, dat sluit de politie haar onderzoek weer.