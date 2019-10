Tijgermug in acht gemeenten opgedoken

Dat blijkt uit een recente actualisering van de webpagina van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), waarop vondsten van exotische muggen worden gepubliceerd. Daarmee is het aantal gemeenten waar dit jaar exotische muggen zijn gevonden gestegen naar veertien. De NVWA vermeldt daarbij niet de namen van de betreffende importeurs van gebruikte banden en Lucky bamboo, in weerwil van een recente uitspraak van de Raad van State. Dit meldt stichting platform Stop invasieve exoten.

De tijgermug is uit Azië afkomstig mug die meer dan 20 virusziekten en parasieten kan overbrengen, zoals dengue, zika, chikungunya en hartworm. Belangrijke invoerroutes zijn gebruikte banden en het sierplantje Lucky bamboo.

Op de webpagina vermeldt de NVWA niet hoeveel tijgermuggen er gevonden worden, alleen de datum van de vondst en de naam de gemeente. Eén vondst kan dus meerdere tijgermuggen omvatten, en het kan ook gaan om meerdere locaties in die gemeente.

In Uithoorn werden tijgermuggen gevonden op 26 augustus, en 3, 4, 10 september. Eerder werd de mug al aangetroffen op 6 augustus, wat het totaal aantal vondsten op vijf brengt.

In Amstelveen werd de tijgermug gevonden op 26 augustus. Eerder dit jaar waren tijgermuggen ook al aangetroffen op 2 januari, 25 april, 31 mei, 19 en 24 juni, 8 en 25 juli. Met in totaal acht vondsten is Amstelveen op dit moment koploper in het aantal vondsten.

In Haarlemmermeer werd op 11 september een vondst van de tijgermug gedaan, eerder was er een vondst op 11 juli.

In Hoogeveen is de tijgermug op 13 en 25 september aangetroffen.

In Almere werden vondsten van de tijgermug gedaan op 27 augustus en 16 september.

Volgens de website van de NVWA is er in Valkenburg alleen op 25 september een vondst van de tijgermug gedaan. Echter, uit een brief die de NVWA naar de omwonenden heeft gestuurd, kan worden afgeleid dat er ook vóór dit datum een vondst is gedaan.

Eerder dit jaar zijn ook al tijgermuggen gevonden in Weert, Noordoostpolder, Assen, Lelystad, Westland en Lansingerland, en zijn gelekoortsmuggen gevonden in Haarlemmermeer, Lingewaard en Assen. Ook is dit jaar een hele “nieuwe” exotische mug in Nederland aangetroffen, Aedes flavopictus, die nog nooit eerder buiten Japan en Korea was gezien. De vondst werd op 12 juni gedaan in Lelystad. Dit jaar zijn dus al in veertien gemeenten exotische muggen gevonden.

Wilfred Reinhold, voorzitter van stichting platform Stop invasieve exoten: “De Raad van State heeft in augustus bepaald dat de NVWA geen enkele wettelijke basis heeft om op grond de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) geheimzinnig te doen over de locaties. De namen van de betrokken locaties moeten geopenbaard worden omdat het milieu-informatie betreft. Voor zover de muggen worden gevonden in woonwijken, is de privacy van bewoners volgens de Raad niet in het geding indien de laatste twee cijfers van de coördinaten worden weggelakt. Toch volhardt de NVWA in haar beleid om bij de publicatie van de vondsten uitsluitend de naam van de gemeente te noemen. Het is onbegrijpelijk dat de NVWA geen consequenties trekt uit de uitspraak. Om de bedrijfsnamen en coördinaten boven water te krijgen, is het platform nu genoodzaakt steeds weer nieuwe Wob-verzoeken te doen, die de NVWA in behandeling moet nemen. Kennelijk zitten ze om werk verlegen.”