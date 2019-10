Ultimatum verlopen, staking in onderwijs gaat door

Het ultimatum dat de AOb samen met de andere bonden had gesteld aan het kabinet is vanochtend om 10.00 uur verlopen. De staking gaat door nu er geen toezegging is gedaan om extra te investeren in het onderwijs.

Eind september stuurde de AOb samen met CNVO, FvOv, schoolleidersvereniging AVS en FNV Overheid een brief aan het kabinet met daarin een ultimatum. De bonden eisten een investering van 423,5 miljoen euro om de problemen in het onderwijs aan te pakken en wilden een reactie voor 21 oktober 10.00 uur. Met het ultimatum maken de organisaties duidelijk dat het hard nodig is om extra te investeren in het onderwijs.

Geen toezeggingen

De bonden hebben niets gehoord van het kabinet. De acties en de staking op 6 november gaan daarom door. Vorige week woensdag bleek al dat het kabinet geen toezeggingen deed toen alle voorzitters van de bonden bij premier Rutte in het Torentje aanschoven. AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen liet toen al weten geen reden te zien om de staking af te zeggen.

Noodpakket

Voor de zomer vroegen de onderwijsorganisaties al om een noodpakket om de problemen in het onderwijs aan te pakken. Met het geld zouden de salarissen in het primair onderwijs omhoog kunnen worden gebracht en de werkdruk omlaag om het beroep aantrekkelijker te maken. Er zouden investeringen in het speciaal onderwijs van betaald moeten worden en en minder lesuren per leraar in het voortgezet onderwijs om de werkdruk te verlichten. Voor het primair onderwijs is 241,5 miljoen euro nodig en voor het voortgezet onderwijs 182 miljoen euro.