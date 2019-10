Vier autostoeltjes scoren slecht op schadelijke stoffen

In de laatste autostoeltjestest van de ANWB zijn twintig verschillende modellen onderzocht en beoordeeld op veiligheid, bediening, ergonomie en aanwezigheid van schadelijke stoffen. Vier zitjes scoorden met slechts één ster ‘slecht’ in de test. Vijf behaalden met drie sterren een ‘voldoende’. Elf stoeltjes kregen met vier sterren het oordeel ‘goed’,

De reden van de slechte eindscore van één ster is de hoge concentratie schadelijke stoffen die zijn aangetroffen in de bekleding van zitjes met en zonder isoFix-onderstel. Zo bevat de bekleding van de Uppababy Mesa i-Size de kankerverwekkende vlamvertrager TCPP die de Europese norm voor speelgoed overschrijdt. In de bekleding van de Hauck iPro Baby is naftaleen aangetroffen. Hiervan bestaat de verdenking dat het kankerverwekkend is. De gemeten waarde ligt boven de geldende limiet voor speelgoed.

Het autostoeltje BeSafe iZi Kid X3 i-Size biedt zeer goede bescherming bij zowel de frontale als de zijdelingse botsing. Het zitje scoort het hoogst op het onderdeel ‘Veiligheid’ van alle zitjes die sinds 2015 getest zijn.

Veilige autostoeltjes

De ANWB adviseert om voor de aanschaf van een autostoeltje eerst op anwb.nl/autostoeltjes te kijken. Inmiddels staat hier informatie over bijna 200 autostoeltjes die sinds 2015 zijn getest.

Samen met Europese testpartners test de ANWB sinds 2003 elk jaar kinderzitjes om ouders te informeren over de kwaliteit. Geregeld testen leidt tot een betere kwaliteit. Meerdere zitjes die de afgelopen jaren slecht uit de test kwamen zijn door de producent verbeterd of uit productie genomen.