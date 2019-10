Schotse crimineel vermoedelijk betrokken bij moord op Martin Kok, Europol wil meer info over vijf Schotse criminelen

Europol vraagt vanavond kijkers van Opsporing Verzocht om informatie over 5 Schotse criminelen die vermoedelijk regelmatig in Nederland onderduiken. Het gaat onder andere om de twee Schotse broers James en Barry Gillespie die aan het hoofd van een crimineel imperium staan waarmee ze miljoenen verdienden.

Drie andere mannen zouden door hen zijn ingezet om criminele klussen op te knappen. Een van die mannen was in 2016 bij misdaadvlogger Martin Kok toen hij voor de Larense sexclub Boccaccio werd doodgeschoten. De Schot zou mogelijk zijn ingezet om Kok in de val te lokken. In de uitzending bewakingsbeelden, en foto’s en kenmerken van de 5 mannen. De zoektocht naar de Schotten maakt deel uit van de Europol-operatie ‘Escalade’.

