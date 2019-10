DierenPark Amersfoort verrast dieren met Halloween-pompoenen

Halloween staat voor de deur en de dieren in DierenPark Amersfoort kregen hier vast een voorproefje van.

'De tijgers, Japanse makaken en stokstaartjes werden vanmorgen verrast met pompoenen in hun verblijf', vertelt dierverzorger Marc Belt. 'In de pompoenen zijn gezichtjes uitgesneden, een echte Halloween-traktatie dus.'

Elke diersoort gaat de Halloween-pompoenen op een eigen manier te lijf. 'De tijgers slopen er behoedzaam op af en snuffelden aan hun oranje prooi. De makaken vonden het vooral leuk om met de pompoenen te spelen en deze in het water te rollen', vertelt Marc. 'Ook de stokstaartjes stoven eropaf. Zij hadden met name oog voor het lekkers dat zij in de pompoenen konden vinden.'

De oranje pompoenen van Smeding Groenten en Fruit krijgen in het Amersfoortse dierenpark een mooie bestemming. 'Ook de dieren vieren Halloween mee en zo te zien schrikken zij niet af van een griezelige verrassing. Zij weten wel raad met deze herfstgroenten', aldus de dierverzorger. De oranje pompoenen passen goed bij de herfstsferen in het bosrijke DierenPark Amersfoort.