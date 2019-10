Realistische anti-terreur oefening in Amerikaanse school in Wassenaar

Afgelopen dinsdag hebben agenten van politiebureau Wassenaar in en rond de Amerikaanse school in Wassenaar een grootschalige anti-terrorisme oefening gehouden. 'Tijdens de oefening, die van 11.00 tot 17.00 uur duurde, werden verschillende scenario’s geoefend, waaronder het scenario van een schoolshooting’, zo meldt de politie woensdag.

'Op ergste voorbereid zijn'

'Afgelopen jaren heeft er in Amerika helaas een aantal schoolshootings plaatsgevonden. Als politie willen we op het ergste voorbereid zijn, daarom is het belangrijk om situaties met grof en extreem geweld en terrorismegevolgbestrijding te oefenen', aldus de politie.

Scenario

In het geoefende scenario klinken er opeens harde knallen. Door de porto wordt gezegd: 'Er is geschoten in de school, er zijn meerdere gewonden.' Er wordt gesproken van chaos, veel slachtoffers en mogelijke doden. De meldkamer van de politie-eenheid Den Haag stuurt meerdere politie-eenheden naar de locatie. Ter plaatse worden zij ondersteund door Speciale Interventieteams (DSI). Samen werken zij eraan om de aanwezigen veilig uit de school te halen, de verdachte aan te houden en de gewonden hulp te verlenen.

Samenwerking van levensbelang

Iedereen wordt getraind op dergelijke incidenten, maar het is ook essentieel dat je daadwerkelijk met elkaar oefent. Op die manier weet je wat de ander doet en kan je elkaar blindelings aanvoelen en aanvullen. Ook communicatie is in dit soort scenario’s van levensbelang. Niet alleen met politiecollega’s onder elkaar, maar ook met externe partners, zoals de gemeente en de ambulancedienst.

Communicatie naar publiek

Ook communicatie richting het publiek is erg belangrijk. Mensen willen graag weten wat er aan de hand is. In eerste aanleg is het vaak nog niet duidelijk wat er precies aan de hand is. Is er nog gevaar, hoeveel slachtoffers zijn er? Er komen brokjes informatie binnen bij verschillende mensen. Samen moeten zij proberen om zo snel mogelijk het beeld helder te krijgen, mensen te redden en het gevaar te stoppen.