Overvaller steekt pakketbezorger met mes in knie

Afgelopen dinsdagmiddag heeft een overvaller in Dordrecht een pakketbezorger met een mes in zijn knie gestoken. Dit meldt de politie woensdag.

Getuigenoproep

'De overvaller ging er met het pakketje vandoor en is tot op heden spoorloos. Informatie van getuigen die de overval hebben zien gebeuren, of de verdachte hebben zien vluchten, is zeer welkom', aldus de politie.

Tulpstraat

De pakketbezorger moest zijn pakje dinsdagmiddag 22 oktober rond 15.00 uur afleveren bij een adres in de Tulpstraat, maar daar bleek niemand thuis. Terwijl hij het pakket terug wilde zetten in zijn bus, werd hij benaderd door een man. Die beet hem in niet misverstane bewoordingen toe dat hij zijn pakket moest inleveren, en plantte een mes in de knie van de bezorger.

Achter dader aangerend

Hij rende vervolgens met het pakket weg richting de Leliestraat. Het slachtoffer is, ondanks zijn verwonding, nog achter de dader aangerend over de Dubbeldamseweg Zuid en de Emmaweg, maar raakte de verdachte kwijt in de Alexanderstraat. Het mes werd op straat aangetroffen. De knie van het slachtoffer is later door de huisarts gehecht.

Duidelijk signalement

Het slachtoffer heeft een duidelijk signalement kunnen geven van de dader. Het gaat om een man, van tussen de 1.80 en 1.85. Hij heeft een tenger/normaal postuur, een getinte huidskleur en is tussen de 15 en 25 jaar. Hij heeft lichte gezichtsbeharing een snorretje. De man droeg een grijze gewatteerde jas tot aan de heup, met capuchon, een donkerkleurige broek en een donker petje. Hij droeg zijn capuchon over het petje. De man sprak Nederlands.